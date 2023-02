Toma posse novos diretores das escolas municipais de Novo Progresso

SEMED empossa os diretores de escolas da rede municipal de ensino

A cerimônia de entrega das portarias de posse dos gestores das escolas municipais aconteceu na manhã de sexta-feira, 10, no auditório da Escola Tancredo Neves.

Veja no Instagram:https://www.instagram.com/reel/CogIj48JTQQ/?utm_source=ig_web_copy_link

Foram empossados hoje os seguintes diretores das escolas:

• a diretora do Centro de Educação Infantil Diethelm Birk – Karla Denise Sousa

Fontenelles;

• a diretora do Centro de Educação Infantil Primeiros Passos – Eva Gomes dos

Santos;

*a diretora da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental

*Deputado João Carlos Batista – Telma Luzia de Souza Oliveira;

• a diretora da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental José Lázaro Búbola – Edinar Claudenice Palangani;

• a diretora da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Machado de Assis – Kellen Cristina Gomes de Sousa;

• a diretora da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Mario Dagostin e Creche Odair Videira – Antônia Fonseca da Costa Pereira;

• a diretora da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Profa Maria Ignês de Souza Lima – Aucilene Nunes de Santana;

• a diretora da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Profa Maria Doralina Ruaro – Adriana Cilene Alves de Oliveira;

• a diretora da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Prof° Valdomiro Mendes Rodrigues – Rosa Maria Royer;

• a diretora da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Tancredo Neves – Maria do Socorro de Oliveira Rechia;

• a diretora da Esçola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Dr.

Cléo Bernardo e Creche Roseli Reiner – Laurete Lourdes Bertol;

• a diretora da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Profa, Vânia Mesquita Silvério – Aglagi Soares Silva;

• a diretora da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Curumim – Claudia Aparecida Damke Cypriani;

• a diretora da Creche Municipal Dejanira Melo de Lima – Juliana Martins dos

Santos:

• a diretora da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Profa, Ivania Romio Callegaro – Valéria Gomes Rabel;

• diretor da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Santa Julia – Wenderson Rosa de Oliveira Coelho;

• diretor da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São

Luiz – Joarez Araujo de Almeida.

Por:Jornal Folha do Progresso em 11/02/2023/07:34:26 com informações SEMED

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...