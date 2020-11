PRF apreende mais de 52 KG de drogas em fundo falso de veículo que saiu do Acre com destino a Santarém; três foram presos

Droga apreendida pela PRF no domingo (8) em Belterra —( Foto: Divulgação/PRF)

Prisões e apreensões de veículos e drogas Mais de 52 kg de drogas foram aprendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de domingo (8) em Belterra, no oeste do Pará. O entorpecente, possivelmente cocaína, estava no fundo falso de um veículo que saiu do Acre com destino a Santarém.

De acordo com a PRF, a guarnição estava realizando fiscalizações de rotina na BR-163 quando avistou o veículo e sinalizou para que o mesmo parasse.

Durante as fiscalizações no veículo, os policiais encontraram um compartimento falso no porta malas do carro. No local a droga estava embalada.

Aos policiais, o condutor do veículo assumiu que estava fazendo o transporte do material entorpecente com destino a Santarém. O jovem que estava transportando a droga receberia o valor de R$ 30 mil pelo “serviço”.

Droga estava “acomodada” em um compartimento falso do veículo —( Foto: Divulgação/PRF)

O jovem disse ainda que outro homem estaria o aguardando na rotatória de Belterra em outro veículo para levá-lo até a cidade.

A PRF localizou o segundo carro, no local indicado e deu voz de prisão ao casal que estava no interior do veículo.

Os dois carros, além dos mais de 52 kg de drogas foram apreendidos. Os dois homens e a mulher receberam voz de prisão e vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. O caso foi registrado na 16 seccional urbana de polícia civil.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

