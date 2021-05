Acidente entre três motos deixa uma pessoa ferida na avenida Jamanxim, em Novo Progresso- Assista ao Vídeo

Vítima teve fratura exposta e foi encaminhada para a Clínica Sinhá em Novo Progresso. (Fotos:Reprodução)

Uma motociclista ficou gravemente ferido em acidente ocorrido na noite de sexta-feira (28), na avenida Jamanxim, com a rua Tupy, em Novo Progresso. Três motociclistas se chocaram neste trecho da via.

De acordo com Sidney (Freitas) um dos motociclistas, disse que o acidente foi ocasional, que fez de tudo para evitar a colisão, mas foi inevitável. Ainda segundo o motociclista, ao perceber a entrada da motocicleta na avenida ele tentou desviar, atingiu de raspão,” me joguei para evitar a colisão frontal”, disse. Outro motociclista Palito, que teve lesões pelo corpo, ainda internado na Clinica Sinhá , disse ao Jornal Folha do Progresso , que tentou manobra para desviar, usou dos freios ,mas não teve que fazer, colidiu com as motos caídas na pista.

O acidente teve uma vítima com fatura exposta na perna esquerda e um dedo da mão. Ainda segundo o motociclista Freitas, por espontaneidade está colaborando com a internação e cirurgia da motociclista Alice, de 17 anos, ela vai ter que fazer uma cirurgia, o valor vai ser de aproximadamente R$18 mil, disse Freitas ao Jornal Folha do Progresso. Outro motociclista Palito, foi internado com lesão pelo corpo, recebeu alta neste domingo e passa bem.

Assista ao vídeo

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Vejam fotos (clique na imagem para ampliar)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...