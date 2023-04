Acidente mata duas pessoas e deixa três feridas na PA-370 entre Santarém e Curuá-Una

Criança envolvida no acidente teria sido socorrida em estado grave. (Foto:Reprodução de O Impacto).

Colisão aconteceu entre uma carreta e uma picape, sendo que, nesta, estavam quatro pessoas da mesma família, incluindo uma criança

Um grave acidente foi registrado na tarde de sábado, 22, na rodovia PA-370, que liga os municípios de Santarém e Curuá-Una, no oeste paraense.

No trecho da comunidade São Jorge, uma picape e uma carreta colidiram, deixando duas pessoas mortas e três feridas. Entre as vítimas está uma criança de cinco anos de idade.

O acidente aconteceu por volta das 14h, quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), juntamente com os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para uma ocorrência no quilômetro 28 da PA-370. As informações no local, segundo o site O Impacto, foram de que a picape, com quatro ocupantes da mesma família, entrou na contramão quando seguia sentido cidade-planalto, colidindo com a carreta, que seguia no sentido contrário.

Antônio Uchôa Lima, 60 anos, que vinha no banco do carona, morreu no local do acidente e Maria de Moura Sousa, que estava no banco traseiro, chegou a ser socorrida, contudo, morreu na sala de estabilização do Hospital Municipal de Santarém (HMS). Os dois ficaram presos às ferragens.

Uma menina de cinco anos de idade foi retirada do veículo por pessoas próximas ao local do acidente, que contaram com ajuda da Polícia Militar para encaminhá-la para o hospital, porém, ainda no caminho encontraram com uma equipe do Samu, momento no qual os socorristas transferiram a vítima para a ambulância, onde foram realizados os procedimentos de estabilização. Posteriormente, a criança foi encaminhada para o hospital municipal com quadro clínico considerado grave.

Ainda conforme informações dos órgãos envolvidos no resgate das vítimas ao site do interior, o motorista da picape seria Altair Assunção Vargas, que sobreviveu, com suspeita de fratura em uma das pernas e passou por avaliação médica e exames. Quanto ao condutor da carreta, Everton Amaro Lira, foi informado que ele apresentava quadro suspeito de hemorragia interna e foi encaminhado para atendimento em um hospital particular.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 24/2023/06:47:27 com informação do O Liberal

