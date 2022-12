Acidente mata três que viajavam a Belém para velório

A família viajava do Paraná para Belém, onde participariam de um velório. | Foto:Reprodução/Redes Sociais

As vítimas viajavam do Paraná para Belém onde participariam de um velório.

Parece até ironia do destino, mas é difícil explicar a tragédia que resultou na morte de três pessoas da mesma família que viajavam do Paraná para Belém (PA), onde iriam participar de um velório.

O grupo, na verdade, era formado por cinco pessoas que estavam em um veículo particular – um Gol, cor preta.

O acidente foi, nesta terça-feira (27), próximo a cidade de Campestre do Maranhão, distante a 746 quilômetros de São Luís. Até a publicação desta matéria não haviam informações detalhadas sobre como se deu o choque entre os dois veículos, se houve ultrapassagem proibida ou se houve falha mecânica, por exemplo.

Duas pessoas morreram no local do acidente e a terceira no hospital. Dois sobreviventes estão internados |Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Rodoviária Federal no Maranhão informou que das cinco pessoas que estavam no carro particular, duas morreram ainda no local do acidente. A terceira vítima faleceu no hospital. Também não se tem informações atualizadas sobre o quadro de saúde destes dois sobreviventes que estão num hospital em Porto Franco, cidade mais próxima de onde a tragédia aconteceu.

O motorista da carreta não ficou ferido. Ele prestou algumas informações aos policiais rodoviários federais, mas o teor do relato não foi divulgado.

Outros motoristas e curiosos que passaram pelo local gravaram um vídeo dos primeiros momentos após a tragédia. (Com informações do DOL).

Jornal Folha do Progresso em 28/12/2022/17:11:00

