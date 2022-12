Pistoleiros executam mototaxista a bala em zona rural no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – O corpo do homem, identificado como “Francisco Mototaxi”, foi encontrado crivado de bala, na manhã de quarta-feira (28), em uma estrada vicinal, na zona rural de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi executada na Estrada da Fazenda Neblina. Ele já teria sofrido um atentado a bala, mas conseguiu sobreviver, na época. Áudios divulgados, nas redes sociais, relatam que “Francisco Mototaxi” era ex-presidiário e tinha envolvimento com o mundo do crime.

A Polícia Militar foi acionada para preservar o local de crime. O corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para realização de perícia médica. A Polícia Civil vai abrir um inquérito para investigar a autoria e motivação para o assassinato de “Francisco Mototaxi”. (Com informações do Portal Debate).

Jornal Folha do Progresso em 28/12/2022/16:44:26

