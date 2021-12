Acidente na BR-163 entre camionete e carreta deixa duas pessoas feridas em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As causas do acidente serão investigadas.

O motorista da S10 Francisco de Assis dos Santos 53anos, deu entrada no Hospital Municipal com fratura de distal de fêmur esquerdo, fratura de rádio e ulna esquerdo e aguarda transferência para hospital regional estado de saúde estável. O passageiro foi identificado como Natal Apolônio de 72 anos, internado no HMNP , estável.

Conforme informação a camionete S10 seguia sentido Miritituba/Novo Progresso quando colidiu com o caminhão (não identificado) que seguia via contrário.

O acidente ocorreu por volta das 17h20, no trecho entre Anta Julia e Comunidade São José no município de Novo Progresso.

