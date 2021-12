PF apreende barra de ouro oculta em telefone celular

(Foto:Reprodução) -A Polícia Federal apreendeu, na manhã de 19/12/2021, um aparelho de telefone celular e uma barra de ouro com os quais um homem de 46 anos tentava embarcar no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins/MG, em voo com destino ao Pará.

Ainda no aparelho de raio x, os operadores identificaram densidade e peso acima do normal para um celular. Durante a abordagem, a PF apurou que, no interior do aparelho, estava escondida uma barra de cerca de 400 gramas de ouro, com características semelhantes às de uma bateria de telefone.

O homem prestou depoimento na sede da Polícia Federal em Belo Horizonte e poderá responder pelos crimes de usurpação de bens da União, cuja pena máxima pode chegar a cinco anos de detenção, e de lavagem de dinheiro, cuja pena máxima pode chegar a dez anos de reclusão. Instaurou-se inquérito policial para apurar os fatos.

por Redação

20 de dezembro de 2021

