Acidente na BR-230 deixa três feridos e carga de cerveja fica espalhada na pista

Três pessoas ficaram feridas durante um acidente envolvendo uma carreta carregada de bebidas e duas motocicletas, na tarde desta segunda-feira (18), na rodovia BR-230, a Transamazônica, cerca de 10 quilômetros da cidade de Pacajá, sudoeste do Pará. O acidente ocorreu por volta das 14h20, nas proximidades da Vila Arataú, em um trecho conhecido como “Ladeira da Velha”.

Segundo informações de moradores da área, os condutores das motocicletas tentavam desviar de um animal na pista quando o motorista da carreta, ao tentar frear, perdeu o controle do veículo. A carreta saiu da pista, tombou na lateral e atingiu as motocicletas com a carga de bebidas, que ficou espalhada pela rodovia.

O motorista da carreta e os dois motociclistas sofreram ferimentos, mas estão fora de perigo, de acordo com informações da equipe socorrista. Eles foram encaminhados ao Hospital Municipal de Pacajá, onde receberam atendimento médico.

Por causa do acidente, o trânsito no local ficou parcialmente interditado até a retirada dos veículos e da carga espalhada na pista.

