Acusado de mandar matar vereador se entrega à polícia

O crime aconteceu em 2005. Os envolvidos foram todos julgados. (As informações são do RBATV).

Após 17 anos, um homem acusado de mandar matar um vereador em Itupiranga, no sudeste paraense, se entregou na tarde da segunda-feira (23) no Fórum de Marabá.

