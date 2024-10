Canaãrimbó, Encantos do Sairé e Escola de Música abrem programação de novembro na Casa da Cultura

Canaãrimbó – Artista Flores do Carimbó – (Foto Divulgação)

Em mais um “Show de Casa”, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás convida a população para o espetáculo nesta sexta-feira, 1º/11, às 19 horas

Espaço do Instituto Cultural Vale no Pará, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (CCCC) organiza mais um espetáculo “Show de Casa” para esta sexta-feira, 1º de novembro, às 19 horas. O evento reunirá dois projetos artísticos contemplados no Edital Casa Aberta Amazônia Paraense para uma noite recheada de muita música, cultura e arte.

Os projetos Canaãrimbó, do grupo Flores do Carimbó, e Encantos do Sairé, da Companhia de Dança Yaguara, juntamente com o Grupo de Percussão da CCCC, se apresentarão no dia 1º, abrindo o calendário festivo da Casa da Cultura. É tudo gratuito e com classificação indicativa livre, por isso, reúna a família, os amigos, e aproveite o “Show de Casa. A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás está localizada na Rua Esmeralda, nº 141, bairro Nova Canaã II.

Canaãrimbó

Fundado em 2016, o Canaãrimbó é um projeto do grupo Flores do Carimbó, formado por mais de 22 integrantes, com o objetivo de promover o crescimento do movimento do Carimbó, uma expressão cultural imaterial do Pará, e levar alegria por onde passa, dançando e difundindo essa rica tradição paraense. O grupo foi contemplado este ano no Edital Casa Aberta Amazônia Paraense que premiou 20 projetos com a quantia de R$ 20 mil.

Encantos do Sairé

O espetáculo da Companhia de Dança Yaguara mergulha no encantamento da Festa do Sairé, retratando suas origens e significados, bem como as vibrantes manifestações culturais que a compõem. Com personagens como o boto (animal e homem), a rainha do artesanato, a rainha do Lago Verde, a rainha do Sairé, pescadores e ribeirinhas, o espetáculo narra essa história por meio das danças tradicionais como o Carimbó, Siriá, Lundum, Chula Marajoara, Mazurca e Desfeiteira, trazendo à cena a riqueza do folclore paraense em sua forma mais pura e mágica.

Fundada em abril de 1997, por Cláudio Roberto, a Companhia de Dança Yaguara tem como principal missão promover a cultura local, preservando as danças folclóricas do Pará. Ao longo dos anos, a Yaguara tem conquistado o respeito pela excelência de seu trabalho na difusão da dança e preservação do patrimônio artístico.

Grupo de Percussão da CCCC

O Grupo de Percussão da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás tem dois anos de existência e atende alunos a partir dos 9 anos de idade. O grupo tem como missão difundir os ritmos paraenses através do vasto repertório regional do estado. O grupo é liderado pelo professor e percussionista, Thiago Bragança, que coleciona experiências com grupos de ritmos paraenses, como Sancari (Membro e filho de Mestre Lucas e Mestra Neire Rocha, fundadores do grupo), Arraial do Pavulagem, Zimba Carajás, entre outros.

Desde 2022 o grupo vem se apresentando de forma frequente em diversos eventos da cidade, em especial no espetáculo “Esse Rio é Minha Rua” realizado em outubro de 2023; no palco principal da Feira Artístico Literária de Canaã dos Carajás (FLAAC) nos anos de 2022 e 2023; no Projeto Expresso do Amanhã em junho de 2024; na Canaã Cidade Junina em junho deste ano, além de eventos corporativos e culturais.

Serviço

O quê? Casa da Cultura de Canaã dos Carajás realiza mais uma edição do “Show de Casa”

Quando? Dia 1º de novembro de 2024 (sexta-feira), às 19 horas

Onde? Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (CCCC) – Rua Esmeralda, nº 141, bairro Nova Canaã II

Quem pode participar? O evento é aberto ao público geral

Ficou com dúvida? Pode ligar para o número (94) 99220-3451

Sobre a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. É um espaço artístico e cultural aberto à comunidade que oferece, gratuitamente, atividades e eventos à população, beneficiando pessoas de todas as idades, classes sociais e origens diversas, especialmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Seu compromisso é incentivar, através da arte e da cultura, o conhecimento da população sobre as características da região por meio de iniciativas que utilizem conteúdos relacionados à identidade cultural do território.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale acredita que a cultura transforma vidas. Por isso, patrocina e fomenta projetos em parcerias que promovem conexões entre pessoas, iniciativas e territórios. Seu compromisso é contribuir com uma cultura cada vez mais acessível e plural, ao mesmo tempo em que atua para o fortalecimento da economia criativa.

Desde a sua criação, em 2020, o Instituto Cultural Vale já esteve ao lado de mais de 800 projetos em 24 estados e no Distrito Federal, contemplando as cinco regiões do país. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale. org

Fonte: Ascom Casa da Cultura de Canaã dos Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/10/2024/06:08:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com