Fred, do Fluminense, se torna o segundo maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores

— Foto: FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINEN / Agência O Globo – Apesar da eliminação, Fred segue colecionando marcas na temporada 2021. Depois de chegar ao gol de número 400 na carreira e também de se tornar o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, o centroavante de 37 anos passa a ser também o segundo brasileiro com mais gols em Libertadores.

— Nessas duas decisões, jogo no Maracanã e jogo aqui, eles sobressaíram mais. Fizeram dois gols na gente no Maracanã e isso faz muita diferença nesta competição. Temos que curtir esse luto. Sonhamos tanto com essa vaga na semifinal, mas precisamos felicitar essa vaga ao Barcelona. Tentamos de qualquer jeito, tivemos muito volume de jogo no campo deles. Depois eles conseguiram pressionar a nossa saída de bola. Infelizmente a gente não conseguiu — declarou Fred.

