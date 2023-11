Avião sai da pista após fazer pouso forçado no aeroporto internacional de Manaus

(Foto:Reprodução) – Apesar do pouso forçado, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes informou que ninguém ficou ferido.

Um avião saiu da pista após fazer um pouso forçado no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, nesta sexta-feira (3). Apesar do pouso forçado, o aeroporto informou que ninguém ficou ferido. Assista ao vídeo acima.

Segundo o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a situação aconteceu durante um pouso que “extrapolou os limites da pista”. Devido o ocorrido, a pista de pouso precisou ser interditada.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o avião tinha partido com destino ao município de Barcelos e, após decolar, foi detectado uma falha no sistema hidráulico. O piloto retornou ao aeroporto, mas não pediu auxílio de bombeiros na a pista.

VEJA VÍDEO:

Após o pouso a aeronave saiu da pista e parou em uma vala que está sendo construída por uma empresa que está prestando serviço no aeroporto.

As causas do acidente serão investigadas por agentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e a pista segue interditada até a conclusão da perícia, de acordo com o aeroporto.

“O Aeroporto de Manaus recomenda aos passageiros que tenham voos programados para esta sexta e sábado, entrem em contato com as companhias aéreas para verificar a situação de seus voos. Até o momento, sete voos tiveram de ser cancelados e dois foram alternados”, informou o aeroporto por meio de nota.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), 15 passageiros estavam no avião, contando com os tripulantes. Todos eles estavam sem ferimentos e foram retirados em um ônibus.

