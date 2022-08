Adolescente é apreendido e confessa ter matado DJ em Sinop; arma apreendida

(Foto:Reprodução) – A Polícia Militar apreendeu, hoje, um adolescente suspeito de envolvimento na morte do DJ Kelvin Wallace Delgado Pereira, de 25 anos, assassinado a tiros no mês passado, na frente de uma residência, na rua Turim, no bairro Jardim Florença.

Segundo o tenente Flávio Souza, a apreensão, efetuada por policiais militares da equipe Raio, do 11º Batalhão de Polícia Militar, foi em cumprimento a um mandado de internação expedido pela Justiça por causa do assassinato. No momento que foi localizado, o adolescente confessou que participou do crime.

“A equipe recebeu uma informação de um mandado de internação do suspeito pelo homicídio do DJ Kelvin. Com posse das informações, conseguiu a localização do indivíduo, que ainda tentou empreender fuga. A equipe fez um cerco e logrou êxito na apreensão. Naquele momento, ele confessou mesmo que foi o autor”, afirmou o tenente.

Leia mais:Imagens mostram momento da execução do “DJ Kelvin” em Sinop no Mato Grosso;Carro usado no crime foi encontrado

Um revólver calibre 38 foi apreendido e será investigado se a arma tem relação com o assassinato. “No momento em que a equipe fez as buscas foi encontrado um revólver, possivelmente utilizado no homicídio”, destacou o militar.

O adolescente foi encaminhado à delegacia e deverá ser levado a uma unidade para cumprir medida socioeducativa. “Fizemos a checagem e constam várias passagens dele por roubo, tráfico de entorpecentes e receptação. Então, é um elemento que já estava na hora de ser detido”, concluiu o policial.

Conforme Só Notícias já informou, Kelvin estava saindo de casa, em seu carro, quando dois criminosos chegaram em um Fiesta prata, bloqueando a passagem. Ele foi retirado do veículo e executado com disparos à queima roupa. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o homem já estava sem vida.

A perita criminal Nayane Lanzieri explicou, anteriormente, que os disparos atingiram as costas e o abdômen de Kelvin, foram recolhidos quatro projéteis e que, provavelmente, os tiros foram efetuados por revólveres. Ao menos duas armas teriam sido utilizadas no assassinato. Um dos criminosos estava encapuzado. O crime foi registrado por uma câmera de segurança.

No último sábado, conforme Só Notícias já informou, a PM prendeu em Sinop o filho acusado de matar o pai, mês passado.

Assista ao video mostra momento que DJ foi assassinado

Fonte:Só Notícias/Herbert de Souza e Fabiano Marques

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/08/2022/08:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...