Incêndio em subestação deixa ao menos cinco municípios do Pará sem energia elétrica

A subestação da Equatorial em Marabá, na região sudeste do estado, foi atingida por um incêndio no início da tarde desta segunda-feira (22). O fogo nas instalações deixou ao menos cinco municípios da região sem fornecimento de energia elétrica durante o restante do dia.

A comunidade da Folha 22, na Nova Marabá, foi uma das prejudicadas pela falta do serviço. A afrohair Raquel Cerqueira, moradora da área, contou sobre as dificuldades enfrentadas ao longo do dia. “Estamos desde 13h sem energia elétrica. O prejuízo não é só material, mas humano. Aqui faz muito calor, por exemplo, meu filho mais novo nem conseguiu dormir direito. Agora, a preocupação é com a noite, pois até agora a energia não voltou e a Equatorial não disse nada. É carapanã, calor, os alimentos que estão estragando na geladeira, toda comunidade tentando comprar velas, sendo que já acabou em todo lugar aqui perto”, diz Raquel, que é mãe de duas crianças.

Além de Marabá, outros municípios registraram interrupção do fornecimento de energia elétrica, de acordo com a Equatorial Energia: Itupiranga, Eldorado do Carajás, São João do Araguaia e Piçarra. Foram dezenas de bairros sem o serviço essencial.

A subestação, responsável por distribuir energia para vários municípios da região sudeste, foi atingida por volta das 13h. O Corpo de Bombeiros foi acionado e as equipes conseguiram controlar as chamas antes das 14h.

A Equatorial Energia informou que as causas do incêndio ainda estão sob investigação e que em breve irá se manifestar sobre o assunto. A empresa disse ainda que o serviço de energia elétrica foi restabelecido em diversos bairros dos seis municípios atingidos ainda na segunda-feira.

