Envolvidos em ações contra a PM do Rio de Janeiro e a PRF são mortos a tiros no Pará

De acordo com a PM do Pará, a dupla foi flagrada com as armas e teria reagido a tiros contra a abordagem policial em Abaetetuba. (Foto:Ascom/PM).

Dois suspeitos foram mortos durante ação da Polícia Militar no município de Abaetetuba, nordeste do estado. De acordo com as investigações, a dupla foi flagrada com as armas e tinham envolvimento em ações contra a PM do Rio de Janeiro e a Polícia Rodoviária Federal. As informações são desta segunda-feira (24).

A apreensão ocorreu na noite de sábado (22), após a dupla tentar fugir de uma abordagem policial realizada pelo Grupamento Tático Operacional (GTO) que atua no município. Viaturas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também passaram a acompanhar a motocicleta onde estavam os suspeitos que, ao serem interceptados, começaram a disparar contra as equipes policiais.

Os dois suspeitos foram atingidos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Abaetetuba, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. De acordo com a PM, com eles foram encontradas uma arma artesanal, calibre, 12; uma pistola, calibre. 380, cartuchos e um carregador de pistola. O material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba. (Com informações do g1 Pará — Belém).

