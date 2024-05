Concurso Banpará: tudo sobre o técnico bancário de nível médio

Concurso Banpará será realizado para níveis médio e superior (Foto: Ascom/Banpará)

O novo concurso Banpará já tem banca definida. Veja os detalhes do cargo de técnico bancário, de nível médio.

O novo concurso Banpará já tem sua banca definida. A seleção, que ficará sob responsabilidade da Fundação Cetap, ofertará vagas para cargos de níveis médio e superior.

Apesar de ainda não haver informações sobre as especialidades da seleção, o cargo de técnico bancário será contemplado, visto que é a única área de nível médio do Banpará.

Tem interesse nesta carreira? Veja mais detalhes abaixo!

O que faz um técnico bancário do concurso Banpará?

Conforme indicado no último concurso Banpará, o aprovado ficará responsável por diversas atividades. Confira algumas delas abaixo:

executar atividades de natureza bancária, administrativa, técnica, financeira e operacional na matriz e demais unidades do Banco, visando à satisfação dos clientes internos e externos e ao alcance das metas da área;

atender e prestar as informações necessárias aos clientes internos, externos e públicos em geral, identificando suas necessidades, executando os serviços solicitados ou encaminhando aos setores responsáveis;

divulgar os produtos e serviços oferecidos pelo Banco e executar atividades relacionadas a eles;

elaborar, emitir e/ou conferir documentos, relatórios, planilhas, demonstrativos técnicos e financeiros, procedendo à interpretação dos dados, garantindo a qualidade das informações fornecidas e subsidiando a tomada de decisão;

organizar, controlar e manter atualizados arquivos, relatórios e demais documentos da área;

proceder a lançamentos contábeis;

realizar atividades com a utilização de computadores, terminais e outros equipamentos disponíveis na unidade;

participar de planos, programas e projetos de estudo em sua área de atuação; e

instruir os clientes internos e externos e o público em geral na correta utilização dos canais de relacionamento com o Banco.

Qual será o salário inicial do aprovado no concurso Banpará?

De acordo com a tabela informada no portal do Banco do Pará, o aprovado no cargo de técnico bancário ingressará com o salário inicial de R$3.545,26.

O valor faz parte do nível 1 do padrão salarial. Ao longo da carreira, a remuneração do servidor poderá chegar até o nível 35, que possui um valor mensal de R$18.624,47.

Benefícios do aprovado

Além da remuneração indicada acima, o técnico bancário de nível médio ainda faz jus a diversos benefícios.

De acordo com o Acordo Coletivo de Trabalho 2022-2024, o servidor recebe:

auxílio-refeição de R$61,23 por dia trabalho (R$1.347,06 em caso de 22 dias trabalhados)

auxílio cesta alimentação: R$992,62 (mensal)

auxílio-creche/auxílio babá: R$539,69

auxílio para filhos com deficiência: R$2.330,37

participação nos lucro e resultados (PLR)

Resumo do concurso Banpará

Instituto: Banco do Estado do Pará

Situação atual: banca definida

Banca:Fundação Cetap

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: ainda não divulgado

Remuneração: de até R$9 mil

Como foi o último concurso Banpará para técnico bancário?

Organizado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), o último concurso Banpará foi realizado em 2018.

A seleção foi destinada ao provimento de 119 oportunidades, sendo 110 para o cargo de técnico bancário, de nível médio.

A prova objetiva da carreira contou com 60 questões, sendo exigidos conhecimentos de:

Língua Portuguesa: dez questões;

Raciocínio Lógico: cinco questões;

Noções de Informática: cinco questões;

Conhecimentos Gerais: cinco questões;

Matemática: cinco questões;

Atendimento e Noções de Ética: cinco questões; e

Conhecimentos Bancários: 25 questões.

As avaliações objetivas ocorreram em maio de 2018, nas cidades de Belém, Castanhal, Marabá e Santarém.

Fonte: folha.qconcursos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2024/14:50:01

