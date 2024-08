Fisiculturista é assassinado a tiros no bairro da Sacramenta, em Belém | PA

Foto: Reprodução | Dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima e efetuaram vários disparos

Um homem identificado como Roberto Silva de Souza, 26 anos, foi morto a tiros no bairro da Sacramenta, em Belém, na noite desta quarta-feira (28). O crime aconteceu na passagem São Pedro. Segundo a polícia, dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima e efetuaram vários disparos. Até o final da noite desta quarta, ninguém havia sido preso.Nas redes sociais, Roberto se apresentava como atleta de fisiculturismo e acadêmico de nutrição. Costumava compartilhar fotos de desfiles dos quais ele já havia participado. Roberto, que também trabalhava como segurança particular, já foi Mister Pará 2023 e Mister Presença Pará 2021/2022. Além disso, também havia vencido o concurso Garoto Verão de Icoaraci.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela polícia, moradores da área ouviram disparos de arma de fogo e, ao saírem para verificar o ocorrido, encontraram a vítima já sem vida, caída sobre uma calçada próxima a um supermercado.

Ainda conforme a polícia, testemunhas apenas relataram que o crime foi executado por dois homens em uma motocicleta, mas não souberam fornecer maiores detalhes sobre o caso.

No local do crime, a polícia conseguiu apurar que, em julho deste ano, Roberto foi assaltado por dois homens. Naquela ocasião, a arma dos bandidos falhou. Roberto pegou o armamento e baleou os criminosos. Um deles morreu na hora. O outro ficou ferido, mas sobreviveu e havia prometido que mataria o jovem. Desde então, Roberto estava sofrendo ameaças de morte, segundo a polícia.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para averiguar a ocorrência desta quarta-feira e confirmaram o assassinato de Roberto. A área foi isolada para que a Polícia Científica realizasse os procedimentos necessários, incluindo a análise do local e a remoção do corpo. A Polícia Civil assumiu a investigação do caso, com o objetivo de esclarecer todos os detalhes sobre o crime e identificar os responsáveis.

