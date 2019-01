Aeronave interceptada pela FAB com drogas será levada para MT

(fotos:FAB) – Aeronave interceptada pela FAB com 330 kg de drogas no Pará será levada para Sinop

O delegado da Polícia Federal, Samir Zugaibe confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que o avião Cessna Aircraft, modelo 210N, com cerca de 330 kg de cocaína, que foi interceptado, ontem à tarde, pela Força Aérea Brasileira (FAB), em Jacareacanga, no Pará (cerca de 300 km em linha reta até a divisa com Mato Grosso) está sendo encaminhado para Sinop, onde ficará apreendido. “O delegado responsável por essas investigações vai instaurar um inquérito para saber o destino e de onde saiu a aeronave. A princípio, a droga e o avião vão ficar apreendidos aqui em Sinop. O local exato ainda não sabemos. Não houve prisões”.

O avião transportando o entorpecente entrou em espaço aéreo brasileiro e foi seguido pela FAB até uma pista clandestina, entre Novo Progresso e Jacareacanga. A droga estava no monomotor que foi classificado como tráfego aéreo desconhecido por não ter apresentado plano de voo, provavelmente veio da Bolívia, e a última posição da aeronave dos traficantes, conhecida pelos órgãos de defesa aérea, foi próxima ao rio Crepori, afluente do Tapajós.

Ainda de acordo com a assessoria da FAB, após a localização do avião, em uma pista clandestina, a equipe do Ciopaer decolou do aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, com um policial federal. Em seguida, pousou em Sinop, onde embarcaram mais dois policiais federais que fizeram a abordagem em solo. Na aeronave havia um tambor que possivelmente seria usado para levar combustível. Ainda será apurado se o monomotor é roubado.

A ação da Força Aérea Brasileira faz parte da Operação Ostium para coibir ilícitos transfronteiriços e atua em conjunto com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública. Um avião radar E-99 também foi usado na operação desta segunda.

Consta no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) que a aeronave está na categoria serviço aéreo privados e com situação de aeronavegabilidade normal. A validade do Certificado de Aeronavegabilidade (CA) vencerá em 2019. Além disso, houve uma comunicação de venda.

