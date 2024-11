Agenda cultural: Belém tem show gratuito de Alok com Joelma, Pinduca e Viviane Batidão, e muito mais; confira

Alok agita Belém com — Foto: Arquivo/ Sicoob Credisul

Lista reúne programações para todos os gostos, com muita música, diversão e entretenimento.O fim de semana em Belém está agitado, com diversas atrações para todos os gostos!

Entre os destaques, tem o show do Alok que chega a Belém com a experiência da Aurea Tour Alok, junto com convidados especiais, como a Joelma, Pinduca, Gaby Amarantos, Zaynara e Viviane Batidão.

Tem também projetos de cinema que ocorrem no distrito de Icoaraci e outros bairros de Belém, que promovem a cultura regional por meio do audiovisual.

Confira a lista completa do que tem pela cidade neste final de semana! 🤩🥳

🔥 Rolês em alta

🎭 Espetáculos e feiras

✅ Lançamento

🎨 Exposições

📽️ Cinema

🔥 Rolês em alta

➡️ Aurea Tour Alok – show de Alok em Belém com convidados especiais

No sábado (23), o DJ Alok chega a Belém para uma grande apresentação que marca a abertura dos eventos para a COP30, em Belém, com a experiência Aurea Tour Alok.

O show será no estacionamento do Mangueirão, com convidados especiais, como Pinduca, Fafá de Belém e Joelma, em uma super estrutura.

📅 Quando: sábado, 23 de novembro

🕗 Horário: a partir das 18h

🏠 Local: estacionamento do Mangueirão – Rod. Augusto Montenegro, s/n – km 03

🎟️ Ingressos: entrada gratuita / com vendas de camarotes

➡️ Feijoada do King com Open Food e open bar

No domingo, dia 24 de novembro, em Belém do Pará, ocorre a primeira Feijoada do King com Open Food e open bar (cerveja ,água e refrigerante ) durante todo o evento.

Evandro Malandro, vocalista oficial da Grande Rio, chega para agitar a noite no Liv Club, com participações de bandas locais.

📅 Quando: domingo, 24 de novembro

🏠 Local: Liv Club – R Gaspar viana, 1259

🎟️ Ingressos: pelo whattsapp (21) 96952-8724

➡️ Gigi Furtado realiza o show ‘Alcione 50 anos’

Os fãs de Alcione irão se deliciar com o novo show de Gigi Furtado: “Alcione 50 Anos”. O tributo da cantora paraense à Marrom vai passear por sucessos de diferentes fases da carreira da artista, como “Figa de Guiné”, “Rio Antigo” e “Nem Morta”. A apresentação será realizada na próxima quinta-feira, 21, na Cervejaria Cabôca, a partir das 21h, com as participações especiais de Karen Francis, Ruth Costa, Diego Xavier e Brenda Moraes.

Conhecida do público paraense, Gigi Furtado transita pelos estilos erudito e popular, com inúmeros espetáculos de MPB, música paraense e ópera no currículo, além de apresentações no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife e Durban, na África do Sul, e um álbum lançado – “Kizomba”, de 2021 – que a consagrou a sua versatilidade como intérprete e também compositora.

📅 Quando: quinta-feira, 21 de novembro

🏠 Local: na Cervejaria Cabôca

🕗 Horário: a partir das 21h

🎟️ Ingressos: pelas redes sociais do evento

➡️ Rit Batera realiza workshop gratuito em Belém com músicos paraenses

Rit Batera realiza um workshop gratuito em Belém, na próxima terça-feira (26), a partir das 18h, na casa de eventos NaBera.

O evento visa compartilhar experiências com músicos locais com dicas de como alavancar a carreira, sob a mentoria de um dos profissionais mais prestigiados do mercado.

Rit Batera acumula milhares de seguidores nas redes sociais, tendo mais de 116 mil inscritos no seu canal do YouTube e 140 mil seguidores no Instagram.

📅 Quando: terça-feira, 26 de novembro

🏠 Local: NaBêra

🕗 Horário: a partir das 18h

🎟️ Ingressos: entrada gratuita, com inscrições pelo número (91) 98400-4451

🎭 Espetáculos e feiras

➡️ Expo Favela Innovation Pará

A Expo Favela Innovation Pará acontece nos dias 21 e 22 de novembro, no Hangar Centro de Convenções, em Belém. O evento reúne 100 empreendimentos da periferia paraense, promovendo oportunidades de visibilidade, vendas e parcerias para os expositores.

Além da feira de negócios, a programação inclui painéis, batalhas de rima, workshops e o espaço Favela Games. Entre os destaques confirmados estão MC’s Bob13 e Lucão, Ursula Vidal, Elieth Braga, Dina Carmona e outros convidados importantes.

📅 Quando: 21 e 22 de novembro

🏠 Local: Hangar Centro de Convenções, em Belém

🕗 Horário: a partir das 22h

🎟️ Ingressos: entrada gratuita, com ingressos retirados aqui.

➡️ Grupo ParáGeek no Expo Favela

O grupo ParáGeek está com um estande exposto no Expo Favela Innovation Pará 2024, que ocorre no Hangar Centro de Convenções, em Belém.

O grupo reúne profissionais de diversas áreas, como saúde, tecnologia e ciências sociais, que promovem a cultura pop no Pará a partir das experiências no universo geek.

Além de organizar eventos, a organização conta com a parceria da Jovi Toys, que atua no mercado de colecionismo, vendendo produtos online dentro e fora do estado. Pelo segundo ano consecutivo, o grupo participa na composição da Favela Games, levando vídeo games retro e atuais, RPG, exposição de colecionáveis e cosplay.

A exposição ficará disponível durante todo o período do evento.

➡️ Espetáculo “Eu de Você” com Denise Fraga

Denise Fraga chega ao Palco do Theatro da Paz para realizar seu primeiro trabalho solo. Construído na sala de ensaio, num processo colaborativo entre o público, a atriz e uma equipe de criadores, a dramaturgia parte da delicada seleção de histórias reais costuradas com pérolas da literatura, da música e do audiovisual.

📅 Quando: 22, 23 e 24 de novembro

🕗 Horário: 22 e 23 às 20h / 24 às 18h

🏠 Local: Theatro da Paz – av. Pres. Vargas – Campina, Belém

🎟️ Ingressos: a partir de R$ 140, disponíveis aqui.

➡️ Semana do músico do Instituto Carlos Gomes

Até sexta-feira (22), o Instituto Estadual Carlos Gomes promove a Semana do Músico, que conta com a apresentação de grupos musicais, professores e alunos da instituição. A entrada é gratuita!

📅 Quando: até sexta-feira, 22 de novembro

🕗 Horário: 17h

🏠 Local: av. Gentil Bitencourt, 977 – Nazaré, Belém

🎟️ Ingressos: entrada gratuita

✅ Lançamentos

➡️ Karimme Silva reivindica o espaço da Amazônia na MPB em ‘Karibé’, seu primeiro disco solo

Até sexta-feira (22), o Instituto Estadual Carlos Gomes promove a Semana do Músico, que conta com a apresentação de grupos musicais, professores e alunos da instituição. A entrada é gratuita!

📅 Quando: até sexta-feira, 22 de novembro

🕗 Horário: 17h

🏠 Local: av. Gentil Bitencourt, 977 – Nazaré, Belém

🎟️ Ingressos: entrada gratuita

🎨 Exposições

➡️ Exposição “Olho na Onda” Com 34 obras expostas, entre performances, pinturas, colagens, instalações, vídeos e fotografias de alunos do curso de Visualidade Amazônicas, da Universidade das Quebradas, a mostra convida para uma reflexão sobre o lugar da Amazõnia na contemporaneidade da cultura brasileira. 📅 Quando: fica em cartaz até 31/12

fica em cartaz até 31/12 🏠 Local: Casa das Onze Janelas – R. Siqueira Mendes – Cidade Velha

Casa das Onze Janelas – R. Siqueira Mendes – Cidade Velha 🎟️ Ingressos: entrada gratuita 📽️ Cinema ➡️ Projeto audiovisual realiza dia de oficinas, cultura e saúde em Icoaraci O projeto audiovisual Parque Cine Quebrada promove, neste domingo (24), um dia de oficinas, cultura e saúde, em Belém. Serão realizados exposições, exibição de filmes, shows, grafites e serviços de saúde bucal. Toda a programação ocorrerá nas ruas da comunidade, com acesso livre. Além dos trabalhos realizados pelas crianças durante as oficinas, o público poderá acompanhar as exposições fotográficas de Alex Figueiredo e Cristivan Alves e a mostra de quadros do artista visual André Massache. A programação conta ainda com um mutirão de grafite e serviços de saúde bucal. As apresentações culturais ficarão com o grupo Carimbó Volta ao Mundo e o Sarau em Movimento, que fará a inauguração da geloteca, biblioteca comunitária que ficará dentro de uma geladeira e será disponibilizada para os moradores. 📅 Quando: domingo, 24 de novembro

domingo, 24 de novembro 🏠 Local: travessa Soledade, bairro Paracuri II, no distrito de Icoaraci

travessa Soledade, bairro Paracuri II, no distrito de Icoaraci 🕗 Horário: conforme a programação

conforme a programação 🎟️ Ingressos: acesso livre

➡️ IcoaraCine: Mostra gratuita exibe produções inéditas e reforça a memória de Icoaraci

📅 Quando: sábado, 23 de novembro

🕗 Horário: a partir das 17h

🏠 Local: na Orla de Icoaraci

🎟️ Ingressos: evento aberto

➡️ 10º Festival Pan-Amazônico de Cinema

Até o dia 27 de novembro, a capital paraense recebe a décima edição do Amazônia DOC – Festival Pan-Amazônico de Cinema.

O festival conta com diversas atividades voltadas ao mercado de audiovisual, como oficinas, mostras e muito mais.

A programação completa você encontra nas redes sociais oficiais, acessando aqui.

📅 Quando: até 27 de novembro

🏠 Local: diversos locais da cidade. Confira a programação completa no site.

🕗 Horário: consulte a programação nas redes sociais

🎟️ Ingressos: entrada gratuita

➡️ Amazônia (FI)Doc leva o cinema pra rua neste domingo (24)

A sessão de novembro do projeto Olympia na Rua recebe parte da programação da 10ª edição do Amazônia (FI)Doc – Festival Pan-Amazônico de Cinema será neste domingo, dia 24/11, com exibição em via pública de cinco curtas recentes, todos lançados em 2023, sendo três produções brasileiras e as outras duas da Colômbia e Guiana Francesa. O acesso é gratuito e a classificação livre.

O Olympia na Rua oferece estrutura coberta com 100 cadeiras disponíveis ao público, que também pode levar suas próprias cadeiras para o local de projeção, em frente ao Cinema Olympia. Um intérprete de LIBRAS traduzirá as apresentações e diálogos e o espaço terá, também, suporte de segurança, banheiros químicos e, claro, aquela pipoca que não pode faltar no cinema.

📅 Quando: domingo, 24 de novembro

🏠 Local: Rua Arcipreste Manoel Teodoro, 918, Campina (em frente ao Cinema Olympia)

🕗 Horário: a partir das 18h

🎟️ Ingressos: entrada gratuita com lotação para 100 pessoas

Fonte: G1 PA Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/11/2024/08:57:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...