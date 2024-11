Ex-assessor parlamentar da Câmara Municipal de Novo Progresso morre vitima de acidente de trânsito na UTI em Marabá

Progressense vitima de acidente de trânsito morre na UTI em Marabá – (Foto:Reprodução)

Faleceu nesta quinta-feira,21 de novembro de 2024, na UTI do Hospital Regional da cidade de Marabá,o ex-assessor parlamentar da Câmara Municipal de Novo Progresso “Edesildo Sousa Alves”, conhecido como Del da Panela de Barro, de 50 anos, vítima de acidente de trânsito e que resultou com fraturas de costelas e traumatismo craniano.

O progressense estava em coma induzido e os médicos aguardavam o prazo para diminuição do edema cerebral, quando ontem (21) ele não resistiu e faleceu.

O acidente aconteceu no ultimo domingo, 10 de novembro de 2024, na avenida Brasil em Novo Progresso.

Natural de Santa Luzia(Maranhão), Del Alves, foi morador a mais de 20 anos em Novo Progresso onde tem familiares e trabalhava na empresa Panela de Barro, veio a óbito nesta quinta-feira, 21 de novembro de 2024, após lutar pela vida durante 11 dias. Ele sofreu um grave acidente de trânsito na madrugada de 10 de novembro, na Avenida Brasil, próximo à Escola Tancredo Neves.

Após o acidente, Del foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital Municipal de Novo Progresso, onde recebeu os primeiros cuidados médicos. Devido à gravidade dos ferimentos, especialmente em decorrência de um traumatismo craniano, foi transferido para um hospital em Marabá. Infelizmente, seu estado de saúde se agravou, e ele não resistiu.

Del Alves era bastante conhecido em Novo Progresso, em tanto pela sua atuação como empresário quanto pela convivência com a comunidade, em 2016 foi nomeado Assessor Parlamentar da Câmara Municipal de Novo Progresso-PA. Sua partida precoce deixa um vazio entre familiares e amigos.

Neste momento de dor, a equipe do Jornal Folha do Progresso expressa condolências à família e aos entes queridos, desejando força e consolo a todos que lamentam essa perda. Não temos informações sobre o velório do corpo e sepultado.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/11/2024/06:41:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

*Clique AQUI e siga no FACEBOOK

*Clique AQUI e siga no INSTAGRAM

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...