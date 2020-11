Agente da PRF morre e outros dois ficam feridos após acidente na BR-316

Equipe realizava um acompanhamento de um veículo suspeito quando o condutor da viatura perdeu o controle da direção

Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (18) (Foto| Tiago Silva/Castanhal)

Um agente morreu e outros dois ficaram feridos após uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) capotar na rodovia BR-316 na tarde desta quarta-feira (18) na cidade de Castanhal, nordeste paraense.

A equipe estava na viatura, realizando um acompanhamento de um veículo suspeito quando o condutor perdeu o controle da direção e capotou nas proximidades do KM 55, na ponte do Rio Apeú.

A vítima fatal foi identificada como Danilo Holanda, de apenas 23 anos. Os outros dois agentes sofreram escoriações, mas não correm risco de morte.

Autor: Com informações de Tiago Silva/Diário do Pará em Castanhal/quarta-feira, 18/11/2020, 20:29

