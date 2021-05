Alegando legítima defesa, homem confessa que matou ex-companheira em Santarém

Monica foi encontrada morta no bairro Jardim Santarém — Foto: Redes sociais

Vítima encontrada morta em casa foi identificada como Mônica Tarciane Rodrigues do Amaral. Homem contou à polícia que mulher tentou feri-lo com uma faca.

O ex-companheiro de Mônica Tarciane Rodrigues do Amaral confessou ter matado a vítima com um golpe de faca. A vítima foi encontrada morta na casa onde morava no bairro Jardim Santarém, em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com informações da polícia, câmeras de segurança registraram o momento que o homem deixou o imóvel. Ele foi localizado trabalhando em uma embarcação que faz linha para Itaituba.

À polícia, o homem contou que a ex-companheira o chamou para ir à casa dela. Ao chegar no local os dois tiveram um desentendimento e a vítima teria pego a faca para feri-lo.

Ainda em depoimento à polícia, o homem contou que conseguiu tomar a faca de Mônica e a matou. Ele ainda se limpou, antes de deixar o local.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, mas o homem foi ouvido Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Santarém (Deam). Ele foi preso e autuado em flagrante e deverá responder pelo crime de feminicídio.

Plantão policial: Confira as ocorrências registradas em Santarém e no oeste do Pará

Mônica Tarciane Rodrigues do Amaral foi encontrada morta com uma perfuração no pescoço. Segundo a Polícia, por volta das 22h30 um vizinho viu uma pessoa saindo da residência onde o corpo de Mônica Tarciane Rodrigues do Amaral foi encontrado. Os peritos do IML não encontraram nenhum documento da vítima no local.

Por Dominique Cavaleiro, G1 — Santarém, PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...