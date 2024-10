Morre o ex-zagueiro Tonhão, ídolo do Palmeiras, aos 55 anos

Foto: Reprodução/Instagram | Jogador fez história com a camisa do Alviverde na década de 90.

Bicampeão Paulista, bicampeão brasileiro e ídolo da torcida palmeirense, Tonhão tinha 55 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família.

A Filha de Tonhão, Jessica Louzada, confirmou a notícia da morte do pai nas redes sociais.

“Com a maior dor que já senti, comunico que meu pai descansou hoje. Ele foi muito forte, muito guerreiro e lutou até o fim. Meu maior amor agora cuida da gente lá do céu”, escreveu ela em sua conta no Instagram.

Antônio Carlos Costa Gonçalves era, além de jogador, torcedor do Palmeiras desde a infância. Ele tinha uma tatuagem com o escudo do clube em seu braço direito.

Com a camisa palmeirense, Tonhão fez161 partidas, com 94 vitórias, 34 empates e 33 derrotas, com quatro gols marcados.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2024/10:25:05

