Altamira: Homem é executado em comemoração de amigos

(Foto:Reprodução) – Um homicídio foi registrado na noite de sábado (7), no travessão da Grota Seca, a cerca de 14 quilômetros do centro da cidade de Altamira, no sudoeste do Pará. As informações são do site A Voz do Xingu.

De acordo com informações de populares, várias pessoas estavam numa chácara em uma comemoração entre amigos, quando cinco homens encapuzados se passando por Agentes da Polícia Federal, chegaram no local e levaram um dos participantes da festa para fora do ambiente e executaram a tiros. A vítima foi identificada como Demerson da Silva, conhecido como “Bebezão”.(As informações são do A Voz do Xingu).

Os estilhaços dos tiros acabaram atingindo outras pessoas que estavam na comemoração.

Antes de fugir, os atiradores ainda tomaram celulares de algumas pessoas e levaram e o carro de Demerson.

Policiais Civis, Militares e uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local do crime, e após as perícias, removeram o corpo do rapaz.

A motivação do crime ainda é desconhecida, mas a polícia já investiga o crime. Até agora ninguém foi preso.

