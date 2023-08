Altamira sedia 1º Workshop de Pesca Esportiva

(Foto: Divulgação Wilson Soares) – Evento tem como objetivo fortalecer o município como destino turístico de destaque na Região do Xingu.

A Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (SEMTUR), promove nesta quarta e quinta-feira, 30 e 31 de agosto, a partir de 18 horas, o 1º Workshop de Pesca Esportiva. O evento será realizado na Casa de Memória TransXingu e tem como principal objetivo fortalecer Altamira como u m destino turístico de destaque na Região do Xingu, especialmente para o segmento de pesca esportiva.

A iniciativa visa aprofundar o entendimento sobre a vocação, potencial e as oportunidades de desenvolvimento sustentável derivadas dessa prática, que não só gera emprego e renda no Pará, mas também promove a conscientização ambiental.

O evento é destinado a pescadores apaixonados e entusiastas da pesca esportiva,permitindo que aprimorem suas habilidades, compartilhem conhecimentos e vivenciem experiências enriquecedoras na região do Xingu.

A abertura do evento, a partir de 18 horas desta quarta-feira (30), vai contar com a participação de representantes do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), da Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) e da Prefeitura de Altamira. A primeira noite terá ainda a palestra magna da Família Nakamura, referência na pesca e que percorre o Brasil ensinando técnicas de pesca esportiva, além de possuir um programa na FishTV e canal no YouTube com mais de 250 mil nscritos. A palestra será realizada por Nelson Nakamura e seus filhos, Vitor Nakamura e Renan Nakamura com o tema “A pesca esportiva no maior município do Brasil como fator de impacto na economia a partir do turismo e da consciência ambiental”.

O workshop vai reunir especialistas renomados, palestrantes visionários e pescadores experientes, que compartilharão informações sobre a pesca esportiva. O workshop abrange desde as táticas de pesca mais atualizadas até as estratégias de conservação ambiental, buscando fortalecer a cidade de Altamira como uma referência no turismo de pesca sportiva.

Os participantes terão a oportunidade única de absorver conhecimentos que não apenas aprimorarão suas habilidades, mas também contribuirão para o desenvolvimento sustentável dessa prática, conferindo um novo patamar de conscientização ambiental e oportunidades econômicas à região do Pará. Este evento promete estabelecer Altamira como destaque na indústria da pesca esportiva, atraindo um público ávido por atividades turísticas e aprendizado.

O workshop também vai discutir temas importante como políticas públicas do Governo Federal voltado à pesca esportiva, ações de prevenção e proteção contra a pesca predatória em Altamira, e também discussão de leis para a proteção das espécies e ações alternativas para coibir a pesca comercial de espécies esportivas em diminuição

na região.

Sobre a família Nakamura

Nelson Nakamura – É um pescador esportivo brasileiro que se tornou referência no país por suas conquistas e técnicas inovadoras. Nascido em São Bernardo do Campo, em São Paulo, Nakamura começou a pescar aos 10 anos de idade. Aos 18 anos, já era um dos principais competidores do país. Em 1982, Nakamura tornou-se campeão do Cruzeiro de Pesca da APIA, a Associação dos Pescadores com Iscas Artificiais. A partir daí sua carreira só cresceu. De 1986 a 1990, Nakamura se consagrou campeão do Torneio de Pesca de Robalos no canal de Bertioga, um dos mais importantes do

país. Em 1991, ele venceu o Torneio de Pesca de Robalos em Caiobá, no litoral do Paraná.

Em 1992, Nakamura estabeleceu um recorde brasileiro ao capturar um Black Bass de 2,520 kg na Represa de Capivari/Cachoeira, em São Paulo. Esse recorde ainda é válido. Nakamura é um pescador versátil, que domina diversas técnicas e modalidades de pesca. Ele é especialista em pesca com iscas artificiais, mas também é um exímio pescador de robalos, Black Bass e outras espécies.

Além de suas conquistas esportivas, Nakamura também é um grande comunicador.

Ele é apresentador do programa de pesca esportiva “Família Nakamura”, na Fish TV.

O programa é um dos mais populares do Brasil e já foi visto por milhões de pessoas.

Renan Nakamura – É um pescador esportivo brasileiro que se tornou conhecido por suas habilidades de arremesso. Filho de Nelson Nakamura, um dos maiores pescadores esportivos do Brasil, Renan cresceu vendo de perto as conquistas de seu pai e acabou criando uma paixão enorme pela pesca esportiva. Ele é um especialista em arremessos com iscas artificiais, e suas técnicas são utilizadas por pescadores em todo o Brasil. Renan também é um grande comunicador e usa suas redes sociais para compartilhar sua paixão pela pesca esportiva. Seu Instagram, por exemplo, conta com mais de 111 mil seguidores de todo o mundo.

Vitor Nakamura – Filho mais novo de Nelson Nakamura, cresceu vendo seu irmão Renan se apaixonar pela pesca esportiva. Logo, ele também começou a desenvolver um interesse pela atividade, que já é parte da família há gerações. Hoje, Vitor é um pescador experiente e apaixonado pela pesca esportiva. Ele compartilha seus conhecimentos e experiências com seus seguidores nas redes sociais, onde conta com mais de 68 mil pessoas. Além de pescador, Vitor também é responsável por administrar e gerir o canal da Família Nakamura no YouTube. O canal conta com mais

de 227 mil inscritos e traz vídeos sobre pesca esportiva, viagens e aventuras.

Serviço

1º Workshop de Pesca Esportiva

Data: 30 e 31 de agosto de 2023;

Horário: 18h às 22h;

Local: Casa de Memória TransXingu;

Endereço: Avenida João Pessoa, s/n, Orla do Cais, Altamira-PA.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/08/2023/11:17:44

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...