Alunos de escola pública estão sem aulas há dois meses por falta de professor, em Senador José Porfírio, no PA

Mães denunciaram o caso nas redes sociais. Elas pedem a volta das aulas para os filhos na escola pública Nova Esperança. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Prefeitura confirmou que as crianças do primeiro ao quinto ano da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Nova Esperança estão sem aulas desde 30 de agosto.

Mães denunciam que seus filhos, alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Nova Esperança, estão sem aulas há dois meses, desde 30 de agosto, por falta de professor.

A escola fica no chamado ‘Travessão do Manejo’, na região do Itatá, em Senador José Porfírio, município do sudoeste do Pará. As familiares divulgaram vídeos nas redes sociais cobrando providências do poder público.

De acordo com as denúncias, 16 estudantes matriculados do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental são prejudicados pela suspensão das aulas.

Em um dos vídeos, uma mãe explicou que a prefeitura de Senador José Porfírio alegou que não poderia fazer a contratação do professor por conta do período eleitoral. Porém, mesmo após o fim das eleições municipais, a situação ainda não foi resolvida, e os estudantes continuam sem expectativas para retornar à sala de aula.

O que diz a prefeitura

Em nota, a gestão municipal confirmou que as aulas estão interrompidas desde 30 de agosto. Segundo a prefeitura, a professora responsável pelas turmas do 1º ao 5º ano deixou a escola, abandonou o cargo e saiu do município.

A gestão relatou que, por lei federal, não pôde fazer a contratação de um novo docente devido o período eleitoral, e que o cargo não se enquadra nos “essenciais” para que a contratação fosse permitida durante o pleito.

O município alegou que, ainda no período eleitoral, ingressou na Justiça para conseguir uma autorização e contratar um professor. O pedido foi negado. De acordo com a prefeitura, um novo requerimento foi feito, já após as eleições, o qual aguarda um parecer da Justiça.

Sobre o caso, o g1 solicitou posicionamento para Justiça do Pará (TJPA) e ao Ministério Público do Pará (MPPA), mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/10/2024/14:56:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...