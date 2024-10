PF prende homem dentro de hospital com imagens de abuso sexual infantojuvenil no Pará — Foto: Divulgação/PF PA

Suspeito iria receber alta quando foi preso em flagrante com dois aparelhos celulares contendo imagens de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes.

A Polícia Federal divulgou nesta terça-feira (29) a prisão de um homem dentro de um hospital com imagens de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes, em Ourilândia do Norte, região sudeste do Pará.

O criminoso tinha um mandado de busca e apreensão emitido pela Justiça, mas a PF não o encontrou em sua residência, no município de Tucumã. Informações foram passadas aos agentes de que o suspeito estava internado no Hospital Regional da PA 279.

No local, a PF teve autorização de acesso aos dois aparelhos do suspeito e confirmou que neles havia imagens ilegais. O flagrante ocorreu na última sexta-feira (25) e fez parte da operação permanente “Strix Virgata”.

O homem foi preso em flagrante e retirado do hospital, uma vez que tinha alta prevista para aquela mesma manhã.

A prisão em flagrante foi mantida pela Justiça, ao ser convertida em prisão preventiva. Os aparelhos serão submetido à análise e perícia.

Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início após a identificação de conexão utilizada para acessar, armazenar e distribuir o conteúdo de abuso sexual de crianças e adolescentes.

O órgão federal alerta que pais e responsáveis monitorem e orientem seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais.

A PF alerta que a prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes.

