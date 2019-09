Funcionários da prefeitura morrem eletrocutados

(Foto:Reprodução)-Dois funcionários da Prefeitura de Conceição do Araguaia, a 453 quilômetros de Marabá, no sudeste paraense, morreram após receberem uma descarga elétrica. O caso aconteceu na segunda-feira (2).

As vítimas foram identificadas como: Moisés Silva de Oliveira, de 32 anos, que era auxiliar de serviços gerais, e Ailton Pereira Coutinho, de 33, auxiliar de eletricista. Eles eram lotados na Secretaria de Obras do município.

Segundo o prefeito de Conceição do Araguaia, Jair Martins (MDB), Moisés e Ailton estavam retirando o fio que alimentava um gerador e levava energia para uma ilha, conhecida como Praia do Mauro, que se forma durante o mês de julho e agosto, quando foram eletrocutados. “Todos os procedimentos da parte deles foram feitos corretamente”, informou o prefeito.

O gerador teria sido desligado antes de começar o serviço, mas que quando os funcionários chegaram à margem do rio Araguaia e foram retirar a fiação de dentro do barco, um dos fios encostou-se a uma fiação clandestina. Com isso, os operários receberam a descarga elétrica, vindo a morrer dentro da água, a poucos metros da margem. “A energia era 220 e essa gambiarra estava com o fio descascado. Com isso, os dois vieram a óbito”, ratificou o gestor.

A prefeitura informou que está tomando as providências cabíveis e dando apoio à família dos funcionários. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Por:Alessandra Gonçalves/Diário do Pará

