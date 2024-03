Ana Castela faz dueto com ‘cãotor’ e surpreende a web; VEJA VÍDEO

(Foto: Reprodução)- A cantora Ana Castela surpreendeu as redes sociais ao compartilhar um vídeo inusitado de uma apresentação musical com uma nova dupla, mas dessa vez, com um parceiro bastante especial – um cachorro. A improvável parceria foi possível graças a um engenheiro civil que, em sua jornada pelo mundo em uma caminhonete, encontrou Ana Castela na Colômbia, tornando seu cão, Bastião, o mais novo astro da internet.

O vídeo viralizou com mais de 25,8 milhões de visualizações, deixando a “Boiadeira” e seus seguidores encantados com a cena peculiar: o cachorro acompanha e “canta” a música “Solteiro Forçado” no colo da cantora.

No vídeo, Ana Castela entoa sua canção enquanto o “cãotor” participa uivando nas partes destinadas à melodia da cantora. Na legenda, ela expressou: “Pra mim foi eleito o melhor vídeo de 2024 e nada tira da minha cabeça”. Entre os comentários, a apresentadora Ana Hickmann se surpreendeu: “Não acredito!!!! Que lindo”, e o influenciador Lucas Rangel elogiou: “Que vídeo bom”. Uma fã ainda brincou: “Até o cachorro não escapou de sofrer com essa”.

Em uma entrevista ao g1, o tutor de Bastião, Pedro Henrique Biondo Martins, de 29 anos, revelou que adotou o cachorro quando tinha apenas dois meses, planejando tê-lo como companheiro em sua jornada pelas Américas. Pedro compartilha nas redes sociais a rotina da viagem, destacando os momentos em que Bastião “canta” e encanta o universo sertanejo.

