Anapu: ​Adolescente diz ter sido abusada por padrasto e foge de casa

Mãe acusa mulher de sequestro e caso é acompanhado pela Polícia Civil (Foto:Reprodução)

Mãe da adolescente espalhou cartazes de desaparecimento da jovem no município de Anapu – Foto: Reprodução

Uma adolescente de 15 anos estaria desaparecida desde o dia 17 de agosto, quando saiu de casa no município de Anapu, sudoeste do Pará, para ir a um curso e não voltou mais.

O caso de repercussão na cidade, tem mobilizado a todos. A mãe da adolescente acredita que ela foi sequestrada, e já espalhou cartazes com uma foto da garota, pedindo ajuda para encontrar a filha.

Um dia depois do sumiço, imagens da garota foram divulgadas em um grupo de mensagens. Completamente descabelada e aparentando estar muito nervosa, a garota afirma que saiu de casa por vontade própria, e que o motivo seria a situação de violência vivida dentro de casa.

“Eu fugi de casa sim! Eu sai de casa porque eu estava sofrendo, eu pedi socorro porque eu estava sofrendo um crime hediondo e ela [a mulher a acolheu] não tem nada a ver com isso. Eu fui sozinha”, afirma a adolescente em um vídeo.

Ao fundo é possível ouvir que uma mulher está falando, e está bem ao lado da menina. A adolescente continua, segue afirmando que fugiu sozinha, olha para o lado, e garante que ninguém tem nada a ver com isso.

“Viajei, morrendo de medo, mas vim. Eu tava sofrendo um crime hediondo, eu não aquentava mais, não suportava mais nada”

A mulher que está ao lado da adolescente ainda não foi identificada. Em um vídeo, ela aparece conversando com a mãe da garota por uma chamada de vídeo. Elas discutem, mas o lugar onde a garota está não é revelado. “Ela tem 15 anos apenas, 15 anos. Tudo bem, ela estava passando por essa situação na casa dela (…) eu sei que não é fácil, você aproveitou o momento de fragilidade dela”, se refere a mãe à mulher.

O tal crime hediondo seria um possível caso de violência sexual, sofrido pela adolescente. A mãe nega, afirma que a garota estava bem, que eles são uma família tranquila e sem nenhum registro de conflitos dentro de casa. Angustiada, ela conta que foi ameaçada pela mulher que teria levado sua filha.

“A gente vive uma vida normal, eu sou uma mãe bem amorosa com meus filhos, sou muito carinhosa, sou mãe de brincar, mãe de saber ouvir, mãe de saber perdoar e de pedir perdão. Eu não sei o que foi que aconteceu para minha filha ter saído de casa assim, é por isso que eu estou muio desesperada”, explica em entrevista ao Jornalismo da Vale do Xingu.

“Se eu não assinar uma emanssipação… a minha família toda vai morrer… porque eu não presto… Essas ameaças assim. Ameaçando minha família, matar toda a minha família, meus filhos.”.

A Polícia Civil está investigando o caso, mas ainda não pode confirmar que realmente se trata de um sequestro. O suposto abuso sofrido pela adolescente também é alvo de investigação, e o suspeito seria o padrasto da garota, que deixou a cidade e seu paradeiro é desconhecido. Sem saber onde a filha está, a mãe da adolescente pede ajuda.

