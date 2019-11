Aneel autoriza operação da última turbina da usina hidrelétrica de Belo Monte, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Aneel, o contrato de Belo Monte, arrematada em leilão pelo consórcio Norte Energia em 2010, é de 35 anos de funcionamento, com início em agosto de 2010.

A energia deve atender cerca de 60 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Aneel. Foi autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, nesta terça (19), a entrada em operação comercial da 18ª e última turbina da usina hidrelétrica de Belo Monte, localizada no rio Xingu, no Pará.

Usina Hidrelétrica Belo Monte fica localizada no rio Xingu, no Pará — Foto: Norte Energia

