Anitta apoia mobilização indígena e é madrinha de evento nacional em Belém (PA)

Foto: Reprodução | Durante evento em Brasília, Anitta aceitou ser madrinha do primeiro Encontro Nacional de Comunicação Indígena, que ocorrerá em Belém como parte da agenda da PreCOP 2025.

Neste domingo (19), a cantora Anitta esteve em Brasília para uma reunião com o coletivo de comunicadores indígenas Mídia Indígena, a deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG) e representantes da Articulação das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (AMIGA). O encontro teve como foco o fortalecimento das pautas indígenas no Brasil, incluindo debates sobre o marco temporal e a preparação para a COP 30, que será realizada em Belém em 2025.

A deputada Célia Xakriabá destacou a relevância do diálogo com Anitta: “O encontro foi essencial para fortalecer as comunicações indígenas e nossas pautas. Precisamos do apoio de artistas para que a causa indígena seja vista como uma questão humanitária e chegue aos corações de todos.”

Durante a reunião, o coletivo Mídia Indígena apresentou projetos voltados à juventude indígena e convidou Anitta para ser madrinha do primeiro Encontro Nacional de Comunicação Indígena, que ocorrerá em Belém como parte da agenda da PreCOP 2025. A cantora aceitou o convite e reafirmou seu compromisso com os povos originários: “Estou muito feliz em poder entender e apoiar mais a causa indígena. Este ano é decisivo para o país, com pautas urgentes como o marco regulatório e a realização da COP 30, quando o mundo estará de olho no Brasil.”

Doação de alimentos para aldeias indígenas

Durante o encontro, Anitta também anunciou a doação de alimentos arrecadados em seus ensaios realizados em diversas capitais. Os itens serão destinados a aldeias indígenas em todo o país, em parceria com o Mídia Indígena, o Ministério dos Povos Indígenas e o mandato da deputada Célia Xakriabá.

