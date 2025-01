Anitta faz pedido inédito a Ana Castela e cria rumores de possível namoro nas redes sociais

(Foto: Reprodução) – Fãs especulam que a sertaneja seja uma das convidadas para o Ensaio da Anitta em SP

As cantoras Anitta, de 31 anos, e Ana Castela, de 21, ficaram em alta na manhã desta quinta-feira (30) após uma interação sugestiva nas redes sociais. É que as duas flertaram e criaram rumores entre os fãs de um possível relacionamento.

Tudo começou quando a funkeira fez um pedido inédito à sertaneja: “Namora comigo, nunca te pedi nada.” A boiadeira, então, deu uma resposta misteriosa: “Dia 23 te respondo pessoalmente sobre isso… em SP.”

Após as menções, que aconteceu por meio de uma publicação no Instagram, os internautas foram à loucura. “Seria um casalzão”, comentou uma. “Meu sonhooooo”, especulou outra.

Vale lembrar que ambas estão solteira. Ana Castela terminou o namoro com o também cantor Gustavo Mioto pela terceira vez, e Anitta separou-se do jogador de futebol Vinicius Souza.

Em contramão, alguns usuários suspeitaram de que tudo seja uma estratégia de divulgação. “O povo emocionado, sendo provavelmente uma jogada de marketing”, suspeitou um. “Será que o nome da música delas será ‘Namora Comigo’? Ou será só uma participação no Ensaios da Anitta?”, desconfiou outo.

‘Ensaios da Anitta’

Atualmente, a poderosa está em turnê com o ‘Ensaios da Anitta’, que já passou em várias cidades do Brasil, entre elas, São Luís, Fortaleza, Salvador, Recife, Brasília e Ribeirão Preto.

Neste sábado (1º), Anitta sobe ao palco no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Ela apresenta o segundo show em São Paulo no dia 23 de fevereiro, data mencionada por Ana Castela.

