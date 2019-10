Mulher é decapitada pelo namorado e tem a cabeça lançada pela janela

(Foto:Reprodução) – Um homem de 38 anos é suspeito de matar, esquartejar e jogar partes do corpo de uma mulher pela janela do 12º andar, em Chita, no leste da Sibéria.

De acordo com o jornal britânico “Metro”, a vítima foi identificada como Elizaveta, de 19 anos, e trabalhava em um clube de strip-tease em uma área russa. Ela seria namorada do suspeito do crime.

Também segundo o jornal, adolescentes que estavam na rua do prédio viram o momento em que as partes do corpo da jovem foram arremessadas. Primeiro, foram lançadas as roupas sujas de sangue, e por último, a cabeça.

A investigação da morte de Elizaveta está em andamento e o suspeito foi levado para interrogatório por autoridades policiais. Ele teria alugado um apartamento no mesmo quarteirão em que a vítima morava.

