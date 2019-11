Apenas 8% dos jovens foram imunizados contra o sarampo em atual campanha no PA(Foto:Reprodução/TV TEM)

Campanha foi antecipada no estado, mas ainda enfrenta a baixa procura entre pessoas de 20 a 29 anos. Crianças de seis meses a cinco anos incompletos, que também são os grupos prioritários da ação, já alcançaram 87% de cobertura vacinal.

Apenas 8% dos jovens de 20 a 29 anos foram imunizados contra o sarampo na atual campanha realizada no Pará, de acordo com balanço parcial divulgado nesta segunda-feira (18) pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Já em relação ao outro grupo prioritário da ação, que são as crianças de seis meses a cinco anos incompletos, a cobertura vacinal é de 87%. O ideal é que esse percentual chegue a 95%.

No Pará, a campanha começou no dia 27 de setembro com o objetivo de resgatar a cobertura vacinal contra o sarampo e aumentar a proteção da população paraense, principalmente, por ocasião do Círio de Nazaré, quando houve intensa movimentação de pessoas vindas de outros Estados e países onde a circulação do vírus está ativa. A antecipação foi necessária para se garantir o tempo mínimo de dez dias para o desenvolvimento dos anticorpos.

A vacinação tem caráter seletivo, ou seja, só são vacinadas as crianças e os jovens que não comprovarem as duas doses da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba. Por isso, é importante que os pais levem a caderneta de vacinação da criança.

O objetivo dessa estratégia é premiar os municípios que cumprirem metas em relação à vacinação. A outra metade dos valores, portanto, só será liberada para aqueles que alcançarem 95% de cobertura vacinal da primeira dose da tríplice viral em crianças de 12 meses de idade e também informar ao Ministério e à Sespa do estoque das vacinas de poliomielite, tríplice e pentavalente guardadas nas unidades de saúde.

