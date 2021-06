Por vingança pai mata filho de 6 anos e depois se mata

O pai Adilon Feitosa Souza, com a criança. Foto:Divulgação/Polícia Militar

Caso ocorreu em Floresta do Araguaia. Homem não aceitava o fim do relacionamento com a esposa.

Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com o sentimento de perda. Algumas chegam a extremos de cometer crimes levados por emoções que não conseguem controlar. Outros, mesmo que não cheguem a tomar medidas tão drásticas, desenvolvem comportamentos obsessivos.

Na madrugada deste domingo, (27), um homem matou o próprio filho de apenas 6 anos de idade e depois cometeu suicídio no município de Floresta do Araguaia, sudeste paraense. Isso tudo por conta de que não aceitava o fim do relacionamento com a esposa.

Segundo informações do 2º tenente Wellyson, do 22º Batalhão de Polícia Militar de Conceição do Araguia, o caso aconteceu na localidade Vila Canto Grande, aproximadamente 18km de Floresta do Araguaia.

Após ter discutido com a esposa e mãe da criança, o homem, identificado como Adilon Feitosa Souza, 39 anos, teria atirado contra o filho enquanto ele dormia. Em seguida, teria se matado. Os corpos foram removidos do local e encaminhados para o IML.

Por:Diário Online

