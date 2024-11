Após ‘apagão’ de sinal, operadora libera internet de graça para clientes

Foto: ilustrativa | Belém foi a principal região afetada com a instabilidade da internet da operadora, que passou quase 24h ‘fora do ar’.

A TIM decidiu disponibilizar 5GB (cinco gigas) de dados para os clientes após a falha técnica na última segunda-feira (18) que impossibilitou o uso do serviço contratado. Por meio de uma mensagem no WhatsApp, a empresa lamentou o ocorrido e disse que a prioridade é sempre fornecer uma boa experiência para o usuário.

“Reforçando nosso compromisso de confiança e transparência, gostaríamos de informar que disponibilizamos um bônus de 5 GB de dados, válido por 30 dias, para que você continue aproveitando a maior e melhor rede 5G do país. Agradecemos pela sua compreensão!”, informou um trecho do comunicado da TIM

As principais regiões afetadas pela instabilidade do sinal de internet foram a capital Belém, no Pará, seguido de São Paulo e Fortaleza na terceira posição de reclamações.

Comunicado na íntegra

“Olá! Nós, da TIM, pedimos desculpas pela indisponibilidade do serviço enfrentada na sua região no último dia 18. Devido a uma falha técnica, os serviços foram temporariamente afetados, e sentimos muito pelo inconveniente causado. Gostaríamos de destacar que nossa prioridade é trabalhar para oferecer um serviço cada vez melhor aos nossos clientes. Além disso, reforçando nosso compromisso de confiança e transparência, gostaríamos de informar que disponibilizamos um bônus de 5 GB de dados, válido por 30 dias, para que você continue aproveitando a maior e melhor rede 5G do país. Agradecemos pela sua compreensão!”, informou o comunicado da TIM.

O que disse a TIM sobre a falha técnica

No dia da falha técnica, a TIM disse, por meio de nota, que a instabilidade de internet foi resultado de “uma falha que afetou os serviços da operadora na região”, mas que os técnicos da companhia estavam “atuando para o pronto restabelecimento dos serviços”.

Fonte: O Liberal

