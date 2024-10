Após apreensão recorde de dinheiro na campanha, PF e Banco Central miram saques em espécie

Foto: Reprodução | A Polícia Federal e o Banco Central anunciaram que, em conjunto com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), vão intensificar a vigilância sobre os saques de valores durante o período de campanha que antecede o segundo turno das eleições. O objetivo é prevenir e reprimir qualquer prática ilícita após grandes apreensões de dinheiro com suspeita de compra de voto no período que antecedeu o primeiro turno.

Os órgãos explicaram em nota conjunta que “conforme normativos vigentes, saques de pessoas físicas e jurídicas em agências bancárias acima de R$ 50 mil necessitam de comunicação prévia e formal do cliente, com 72 horas de antecedência, bem como identificação de todas as características da transação do saque, como, por exemplo, a finalidade a que se destina”.

“Todas essas movimentações continuarão a ser obrigatoriamente objeto de comunicação prévia dos bancos às autoridades competentes”, informaram.

Após o primeiro turno das eleições, a PF informou que apreendeu R$ 50,3 milhões em bens e valores em operações de combate a crimes eleitorais, sendo R$ 21,7 milhões em espécie. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, afirmou que a apreensão era “preocupante”

– É preocupante para todo mundo. Mas nós não tínhamos antes desta eleição dados concretos sobre dinheiro. Daqui para frente vamos nos esmerar, Ministério Público e o Judiciário para cada vez mais a gente ter dados – disse no domingo eleitoral.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2024/10:32:31

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...