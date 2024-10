Empossados primeiros professores para o curso de Medicina da Ufopa em Santarém; veja lista

Docentes empossados pela reitora Aldeize Xavier e vice-reitora Solange Ximenes — Foto: Ufopa / Divulgação

As cerimônias de posse foram presididas pela reitora Aldenize Ruela Xavier e pela vice-reitora Solange Ximenes. Curso de Medicina será ofertado já em 2025.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) deu posse, em Santarém , a cinco professores aprovados em concurso público. Quatro deles são os primeiros a compor o quadro de professores efetivos do curso de Medicina da Ufopa. Também foi empossado, como docente de Geociências, o geólogo Luiz Felipe Aquino Corrêa, egresso do curso de Geologia da Ufopa.

As cerimônias de posse foram presididas pela reitora Aldenize Ruela Xavier e pela vice-reitora Solange Ximenes, com a presença da professora Juliana Gagno, representante do Instituto de Saúde Coletiva (Isco), e do diretor do Instituto de Engenharia e Geociências (IEG), Abraham Lincoln Rabelo de Sousa.

Em breve a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) nomeará a segunda colocada para a área de Saúde da Mulher do edital que selecionou docentes do curso de Medicina, uma vez que a primeira colocada para o cargo pediu reclassificação para o final da lista de aprovados.

Oferta do curso

A Ufopa deverá lançar no próximo edital do Processo Seletivo Regular (PSR) a oferta de vagas da primeira turma do curso de Medicina, incluindo duas vagas no Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI) e duas no Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ).

Lista dos profissionais que tomaram posse:

Kamila Vieira Silva – Área: Medicina de Família e Comunidade (Isco); Laudreisa da Costa Pantoja – Área: Medicina/Pediatria (Isco); Rodrigo Alexandre da Cunha Rodrigues – Medicina/Clínica Médica (Isco); Saullo Anderson Costa Monteiro – Medicina/Clínica Cirúrgica (Isco); Luiz Felipe Aquino Corrêa – Área: Geociências (IEG).

Fonte: G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2024/10:42:39

