Após noite de bebedeira, jovem é morto a cadeiradas em Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Rapaz foi atacado por um homem com quem bebia junto

No começo da manhã desta sexta-feira (25), um caso de homicídio brutal chocou os moradores do bairro Liberdade I, em Paragominas, no sudeste paraense. O homem identificado como Dielson Oliveira foi morto com golpes de uma cadeira, por um homem que fugiu do local após o crime.

Segundo as informações repassadas pelo 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), uma guarnição foi acionada por volta das 9h para a rua Belo Horizonte, onde deveria confirmar uma denúncia de tentativa de homicídio. Chegando lá, os policiais confirmaram que o caso era mais grave, já que a vítima não havia resistido aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a dona da casa onde ocorreu a tragédia, um grupo de pessoas estava bebendo naquele local desde a noite anterior (24). Contudo, com o raiar do dia, o clima de camaradagem foi esvanecendo e o que era uma confraternização virou briga. Dielson e o agressor não se conheciam, as começaram a discutir por um motivo não especificado. Em certo momento, o outro homem pegou um pesado banco de madeira e atingiu repetidas vezes a cabeça de Dielson.

O BPM disse que os donos da casa onde houve o crime disseram não conhecer a vítima, já que Dielson chegou ao local na companhia de um amigo em comum para beber com o grupo. O nome do agressor, que fugiu do local logo após cometer o crime e não foi localizado pela PM nos arredores, não foi revelado. Agora, as buscas pelo agressor seguem em toda a região, pois o homem foi identificado e é procurado pelo crime de homicídio

Por: O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...