PRF apreende em Santarém caminhonete furtada no município de Redenção

(Foto:Reprodução) – Por volta de 15h de quarta-feira (3), na BR-163, em Santarém, a Polícia Rodoviária Federal(PRF) em abordagem ao veículo marca/modelo Mitsubishi L200 TRITON, cor BRANCA, ostentando placas QVH-4070, constatou que os elementos de identificações estavam adulterados.

Após consultas aos sistemas, verificou-se que na verdade se trata do veículo L200 TRITON, cor BRANCA, de Placas QEY-9386, com registro de furto na cidade de Redenção(PA). O condutor apresentou documento falso, com registro de furto/extravio no estado do Espírito Santo.

Condutor e veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Santarém – PA, a fim de serem realizados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

Por:RG 15 / O Impacto

