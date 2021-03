UFPA abre inscrições para quase 1,8 mil bolsas de Auxílio-Permanência e Moradia

UFPA Igarapé do Tucunduba — Foto: Thiago Pelaes / UFPA

Os benefícios são de R$ 400. As inscrições seguem até o dia 12 de abril

A Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu o edital para o processo seletivo do Programa de Permanecia destinado a estudantes de cursos de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ao todo, serão ofertadas 1.770 de R$ 400 para auxílio moradia e permanência. As inscrições seguem até o dia 12 de abril.

De acordo com a UFPA, 35% das vagas ofertadas serão destinadas a candidatos novos e os outros 65% serão para renovação de estudantes atendidos pelo auxílio. Nesse caso, o prazo para inscrições será mais curto, seguindo até 12 de abril.

Os auxílios serão destinados a estudantes que estejam cursando, prioritariamente, a primeira graduação e não tenham condições financeiras para arcar com despesas de moradia e alimentação. A vigência dos auxílios tem validade de um ano.

Inscrição

Para se inscrever no programa, o estudante deve acessar o Sistema Gerencial de Assistência Estudantil (SIGAEST) e inscrever-se no “Programa Permanência 2021”. Os candidatos podem solicitar somente a modalidade “permanência” ou somente a modalidade “moradia”, ou ambas as modalidades. Em seguida, devem realizar o preenchimento completo do Questionário Socioeconômico referente aos auxílios solicitados e anexar a documentação solicitada no edital.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...