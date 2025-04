Pará já emplacou mais 10 mil motos em 2025

(Foto: Reprodução) – Resultado é referente aos três primeiros meses de 2025

O Pará registrou um aumento de 9,29% em vendas de motos no acumulado dos três primeiros meses deste ano, conforme apontam os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O desempenho paraense é fruto das 10.919 unidades emplacadas no último mês, que também apresentaram crescimento de 2,45% em comparação com fevereiro deste ano, totalizando 30.239 novas motocicletas no Estado. Rui Denardin, CEO de uma das mais tradicionais organizações do setor automotivo brasileiro com atuação no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, afirma que a atual conjuntura econômica brasileira e a mudança nos hábitos da população favorecem a aquisição dos veículos de duas rodas.

“A conjuntura econômica atual do país coloca a aquisição de motocicletas como algo factível, possível e não apenas um sonho distante. A compra de uma motocicleta não pode ser vista apenas como um sonho de consumo, a manifestação de um ideal, de um hobby, mas também um meio de transporte responsável por gerar emprego e renda no país. Em muitos casos, representa um recomeço, uma oportunidade de um posto de trabalho ou o começo de um negócio próspero e rentável”, aponta o empresário.

Um dos principais fatores que contribuem para a população das motos, atualmente, é o fortalecimento e expansão dos serviços de entrega, sobretudo por aplicativo, que oferecem serviços de delivery desde comida, produtos, encomendas e até documentos. “A consequência foi um aquecimento no mercado mundial de produção e venda no varejo de motocicletas. No Brasil, isso não foi diferente”, avalia Denardin.

Segundo o CEO, o mercado de motocicletas apresenta versatilidade, com diversidade de marcas e modelos disponíveis aos consumidores. Para atender as demandas do mercado, Rui Denardin destaca que as fabricantes têm investido em atender esse público com modelos que sejam mais adequados para certas finalidades ou estilo de vida.

“Os indicadores das pesquisas mostram que motociclistas estão evoluindo de cilindrada, procurando modelos de maior cilindrada, com mais tecnologia e equipamentos. A título de exemplificação, juntando todos os segmentos, foram lançados 37 novos modelos em 2024, o que ajudou a elevar tanto o número de unidades produzidas quanto o de unidades comercializadas. Sabemos o quão desafiador será 2025, mas graças a um bom planejamento da indústria, nos últimos anos temos uma linha de montagem que mantém seu ritmo de produção para que as motocicletas sejam fabricadas e entregues aos clientes”, ressalta.

O mercado motociclístico brasileiro obteve em 2024 o melhor resultado em 13 anos ao produzir mais de 1.748.317 unidades em todo país. Esse resultado representa uma alta de 11,1% ante o ano de 2023.

Fonte: Vinícius Soares – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/04/2025/15:35:10

