Aprender francês: 4 similaridades do idioma com português

Reconhecer as semelhanças entre os dois idiomas facilita o aprendizado do francês.

Aprender francês não é uma tarefa fácil. Exige um esforço contínuo de dedicação, concentração e estudo, além de muita prática. Mas, ao contrário do que muitos brasileiros pensam, o francês é bem menos complicado do que parece.

E a explicação para isso está no fato de que, assim como o português, o francês é uma língua românica, ou seja, ele tem o latim como uma de suas bases. Por compartilharem a mesma origem, os dois idiomas apresentam diversas semelhanças do ponto de vista gramatical e do vocabulário.

Entender os pontos em comum entre as duas línguas pode auxiliar bastante no aprendizado do francês e, assim, mudar o modo com que olhamos para um dos idiomas mais falados do mundo. A seguir, confira 4 similaridades entre o francês e o português:

1. Alfabeto

Assim como o português, o francês também usa o alfabeto latino, formado por 26 letras, de A a Z.

Possuir o mesmo alfabeto da língua nativa do estudante é uma vantagem e tanto no aprendizado de um idioma estrangeiro. Se um brasileiro, por exemplo, optar por aprender o árabe, terá que aprender o alfabeto árabe, que possui 29 letras e que, portanto, possui uma lógica de utilização bastante diferente do nosso.

Aprender francês se torna, então, uma tarefa bem mais tranquila quando consideramos que já estamos bastante familiarizados com o sistema de escrita da língua.

2. Sintaxe

Outra semelhança entre os idiomas se refere à sintaxe, ou seja, o conjunto de regras que regem a construção de frases e discursos. Tanto o português quanto o francês adotam a ordem sintática conhecida como SVO (Sujeito + Verbo + Objeto).

Se em português falamos “Eu amo filmes”, em francês fala-se “J’aime les films”. A utilização da mesma estrutura que o português na construção de frases descomplica bastante o estudo do francês.

3. Concordância e conjugação

Assim como no português, a concordância com o sujeito da frase no francês é feita em gênero (feminino ou masculino) e número (singular ou plural). Por exemplo:

Ela é linda – Elle est belle

Ele é lindo – Il est beau

Elas são lindas – Elles sont belles

Eles são lindos – Ils sont beaux

Em relação à conjugação, tanto no português quanto no francês, ela varia de acordo com a pessoa do discurso (primeira, segunda ou terceira, no singular ou plural):

Eu canto – Je chante / Nós cantamos – Nous chantons

4. Vocabulário

Outra similaridade entre o francês e o português, e que é facilmente identificável pelos nativos dos dois idiomas, é o vocabulário. Graças à origem em comum no latim, são muitas as palavras em ambas línguas que compartilham significados iguais com grafias idênticas ou bem parecidas. Reconhecer termos semelhantes ajuda (e muito!) na compreensão do outro idioma.

Substantivos como árvore (arbre), fácil (facile), três (trois) e verbos como dançar (danser), morrer (mourir) e ver (voir) possuem significados idênticos nas duas línguas e grafias bastante similares.

Francês na prática

Tendo em vista as semelhanças entre o português e o francês, aprender a língua “mais romântica do mundo” não parece tão complicado assim. E existem diversos caminhos para quem quer se tornar fluente no idioma.

Investir em cursos de francês é uma opção para quem quer conhecer a fundo a língua. Além do tradicional ensino presencial, atualmente, existem diversas plataformas de educação de idiomas que oferecem aulas de francês online, em grande parte com tutores nativos, o que enriquece ainda mais a experiência de aprender o idioma.

Aliado a isso, começar a assistir a filmes e séries e a ler livros em francês é uma ótima estratégia para se familiarizar com a pronúncia e aumentar o seu repertório da língua. (Com informações Créditos: iStock – Foto:Reprodução).

