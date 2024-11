Argentina anuncia fim de impostos sobre produtos comprados no exterior

Foto: Reprodução | Medida entrará em vigor em dezembro, segundo porta-voz.

O imposto sobre compras feitas no exterior “será eliminado a partir de dezembro”, na Argentina. A medida, confirmada pelo porta-voz do governo argentino, Manuel Adorni, tem o objetivo de fazer com que o país tenha uma maior abertura econômica, além de “fornecer aos consumidores o acesso a produtos mais em conta”.

O ministro da economia argentino, Luis Caputo, disse que “o plano aumentará o limite de compras estrangeiras isentas de impostos de US$ 1.000 para US$ 3.000, por pacote entregue”.

Em uma postagem no X, Caputo também confirmou que o plano inclui uma isenção tarifária de até US$ 400 (R$ 2.318,56) sobre produtos importados para uso pessoal.

Economia do governo Milei

O Ministério da Economia do governo Milei, anunciou que, em outubro, a Argentina atingiu o décimo superávit fiscal primário mensal consecutivo, alcançando 746,921 bilhões de pesos argentinos (753,7 milhões de dólares).

O presidente Javier Milei tem como política econômica o “déficit zero” e prometeu vetar qualquer projeto de lei que possa ameaçar o equilíbrio fiscal da Argentina.

