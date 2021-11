Marido procura delegacia e denuncia que esposa ameaçou matá-lo com uma faca

(Foto:Ilustrativa)- O homem, de 31 anos, detalhou aos investigadores da Polícia Civil, hoje de madrugada, que foi ameaçado de morte por sua esposa, de 27 anos, na residência deles, localizada na rua dos Cedros, no bairro Jardim Botânico, na cidade de Sinop no Mato Grosso. Consta no documento policial que ela teria uma medida protetiva contra o denunciante, mas ambos teriam reatado o relacionamento. (A informação é do Só Noticias)

Segundo o marido, eles compraram algumas bebidas alcoólicas e, após tomarem juntos, se deitaram para descansar. Pouco depois, foi acordado pela suspeita em uma crise de ciúmes que o questionou sobre mensagens no seu celular.

Ele alegou que teria ganho um chinelo de uma filha, fruto de um relacionamento anterior, mas que a acusada acreditava ser um presente de sua ex, causando a confusão. A mulher ainda o teria ameaçado mais de uma vez com uma faca.

A esposa apontou em sua versão que após perguntá-lo sobre as conversas por telefone, começaram a discutir e o homem desferiu um tapa em seu rosto e deu empurrões, até ser derrubada e atingindo também sua perna direita com um chute.

Ambos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

