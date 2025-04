Casa de madeira é levada por ondas em praia no Pará

Foto: Reprodução | Prefeitura de Bragança informou que o imóvel na praia de Ajuruteua, próximo à torre do farol, estava em área de risco, sem estrutura de contenção, evidenciando a necessidade da continuidade das obras de proteção costeira

Uma casa de madeira foi levada pela força das ondas na praia de Ajuruteua, no município de Bragança, nordeste paraense. O vídeo do momento em que o imóvel é arrastado passou a circular nas redes sociais e teria sido gravado na manhã de domingo (27) por moradores da área da praia do Farol.

Na gravação, uma pessoa narra que os moradores da casa saíram, mas não conseguiram retirar os móveis e eletrodomésticos no imóvel. O vídeo mostra uma geladeira, uma cama e outros objetos sendo arrastados pela água. O morador diz que ainda teria alertado o dono da residência sobre a possibilidade de a casa ser atingida pelas ondas.

Prefeitura une esforços para a segurança de famílias em áreas vulneráveis

Em nota divulgada nesta segunda-feira (28), a Prefeitura Municipal de Bragança informou que o imóvel na praia de Ajuruteua, próximo à torre do farol, estava em área de risco, sem estrutura de contenção, evidenciando a necessidade da continuidade das obras de proteção costeira.

“O morador afetado já havia sido contemplado com um terreno seguro para construção de nova moradia, assim como outras famílias que vivem em áreas vulneráveis. Entretanto, a nova residência ainda não estava concluída, e os pertences permaneciam no imóvel atingido”, explica a Prefeitura.

“No dia de hoje, está sendo realizada uma missão integrada na praia de Ajuruteua, com a participação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), Secretaria Municipal de Infraestrutura (SINFRA), Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social (SEMTRAPS) e demais secretarias municipais, para dar seguimento aos levantamentos técnicos e adoção das medidas necessárias”, acrescenta a gestão municipal.

De acordo com a nota, a Prefeitura segue acompanhando outras famílias que também precisarão ser remanejadas, diante dos efeitos climáticos cada vez mais intensos na região.

O trabalho é realizado de forma organizada, garantindo suporte social, habitacional e o acompanhamento técnico adequado. “A gestão municipal reafirma seu compromisso com a proteção da vida, a prevenção de riscos e o bem-estar da população bragantina”, conclui a Prefeitura.

A COMPDEC informou que continua realizando o monitoramento, a divulgação e o acompanhamento do fenômeno de maré alta. Além das orientações para os turistas e moradores de toda a região costeira do município.

Fonte: Portal Debate /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/04/2025/13:45:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...