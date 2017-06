Assaltantes roubam aparelho de meio milhão em clínica

Há possibilidade de eles terem fugido em uma Kombi com logo de clube de futebol.

A Polícia Civil divulgou eu seu site nesta quinta-feira (29) o retrato falado de um dos assaltantes que roubaram um aparelho de depilação a laser avaliado em meio milhão de reais em uma clínica de estética na Avenida Itacaiúnas, no Núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia, há a possibilidade de terem deixado o local em uma Kombi que aparece em imagens de câmeras de segurança. Na lateral do veículo há uma logo aparentando ser de clube de futebol, mas a visibilidade não é clara.

De acordo com o delegado Victor Leal, titular da Delegacia de Polícia Civil do Núcleo Cidade, os assaltantes chegaram no estabelecimento às 13h20. Um deles carregava um ramalhete de flores e alegou à atendente que iria entregar à esteticista do local. Ela então abriu a porta, momento em que os dois anunciaram o assalto e roubaram o aparelho Light Sheer.

Ele acrescentou que o veículo em questão foi visto passando na frente na clínica, mas por enquanto não há testemunhas que confirmem a utilização dele pelos assaltantes ou que o aparelho tenha entrado na Kombi. “Estamos investigando essa possibilidade”.

O delegado já ouviu as vítimas e testemunhas do caso no intuito de identificar os autores do crime. Um deles estava trajando calça jeans e camisa branca e o outro estava de roupas pretas. Leal acrescenta que a máquina é de difícil comercialização e quem a adquirir poderá também responder criminalmente. “Quem comprar ou adquirir de alguma maneira pode responder por crime de receptação”.

Informações sobre a identificação dos responsáveis pelo crime ou a localização da máquina roubada podem ser repassadas ao Núcleo Integrado de Operações Policiais – Niop (190) ou ao Disque Denúncia Sudeste do Pará, nos números (94) 3312-3350; (94) 3346-2250 e (94) 98198-3350 (WhatsApp). (Luciana Marschall)

