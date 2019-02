Motorista fica ferido em colisão entre carro e caminhão na BR-163 em Sinop

O motorista do carro teve ferimentos leves e foi encaminhado a unidade médica por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O atual estado de saúde não foi informado.

O acidente envolvendo um GM Astra branco e um caminhão prancha, que estava transportando uma máquina agrícola, foi esta manhã, na rodovia federal, na região do Setor Industrial Sul. As primeiras informações são que houve uma colisão lateral. Depois, o veículo teria desgovernado e batido em uma árvore no canteiro central.

You May Also Like